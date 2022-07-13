2022/07/13 | 22:27 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصرالله عن إرسال المسيّرات إلى حقل كاريش: إذا سمحتم للشركات باستخراج النفط سنقلب الطاولة على العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/13 | 22:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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