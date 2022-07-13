الكاظمي: على بايدن أن يدرك تصميم الشعب العراقي على حل مشكلاته بنفسه

2022/07/13 | 22:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الأربعاء، أن العراق يرسم خطاه

بنفسه، محلياً وإقليمياً ودولياً، فيما

أشار إلى أن الرئيس الأمريكي عليه أن

يدرك تصميم الشعب العراقي على حل

مشكلاته عبر الحلول ال

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