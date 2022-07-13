إدارة سد حديثة تنذر من كارثةٍ كبيرة تؤثر على الاطلاقات المائية لمناطق الوسط والجنوب

2022/07/13 | 22:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت إدارة سد حديثة، اليوم الاربعاء،

تحذيراً من حصول كارثة كبيرة تؤثر على

الاطلاقات المائية لمناطق الوسط

والجنوب.

وأكدت الادارة في بيان، أن خزينها

المائي في ادنى مستوياته الان، لافتة

إلى ان كميات ال

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