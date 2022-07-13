2022/07/13 | 22:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9MOH_bgZNUY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسين الرماحي: السعي وراء رئاسة الوزراء احدى الاسباب التي اعاقت تشكيل الحكومة من قبل المستقلين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسين الرماحي: السعي وراء رئاسة الوزراء احدى الاسباب التي اعاقت تشكيل الحكومة من قبل المستقلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).