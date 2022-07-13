2022/07/13 | 22:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: j8wxTeb1UgU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ارتفاع سعر الطحين وزيت الطعام في الأسواق انعكسا على سعر الخبز والصمون في مخابز بغداد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ارتفاع سعر الطحين وزيت الطعام في الأسواق انعكسا على سعر الخبز والصمون في مخابز بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).