الجمعة المرتقبة.. تنسيق بين لجنة الاشراف على ’الصلاة الموحدة’ والمرور

2022/07/13 | 22:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التقت اللجنة المكلفة بالإشراف على إقامة صلاة الجمعة الموحدة التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بمدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل الربيعي، اليوم الأربعاء.وقالت اللجنة في بيان تلقته ايرث نيوز، “التقت اللجنة المكلفة من قبل الصدر بالإشراف على إقامة صلاة الجمعة الموحدة، بمدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل الربيعي، وبحضور […]

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تنسيق بين لجنة الاشراف على ’الصلاة الموحدة’ والمرور أولاً على ايرث نيوز.

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