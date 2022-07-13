شاهد بالفيديو.. قوات عسكرية عراقية يعتقد الكثيرون أنها تابعة لدولة أخرى !!

2022/07/13 | 22:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ea15AaesIRA

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