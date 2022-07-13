لماذا تتمسك أمريكا بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران؟.. بايدن يرد

2022/07/13 | 22:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جزء من مقابلة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرته القناة 12 الإسرائيلية، تطرقت المذيعة إلى سؤال عن الاتفاق النووي الإيراني، وكيف أن معظم الإسرائيليين يعارضون العودة إليها، بينما شركاء أمريكا في منطقة الشرق الأوسط مرتابون.وقد أجاب الرئيس الأمريكي بأن الأمر متروك لإيران لتقرير ذلك بعد أن قاموا بوضع الأمور على طاولة المفاوضات وتم عقد الصفقة وعرضها عليها.

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