بـ”الجلباب البلدي”.. محمود حميدة مغرداً “العزوة حلوة والحمد لله وكل عام وانتم بخير”

2022/07/13 | 22:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

شارك الممثل المصري محمود حميدة، صورة أمس الثلاثاء، جمعته بعائلته الصغيرة والكبيرة، وذلك في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وتحوّلت بساطة وعفوية حميدة لتصبح حديث رواد السوشيال ميديا، ذلك أنه بدا مرتدياً جلباباً بلدياً ويتوسط عائلته الذين ظهر عدد كبير من أفرادها معه، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، وأرفق الصورة بتعليق جاء فيه “العزوة حلوة الحمد لله..



كل عام وأنتم بخير”.

وقد تفاعل المتابعون مع منشور حميدة، وعبر العديد منهم عن إعجابه بها وبشخصيته البعيدة عن التكبر والغرور، خصوصاً أن عفويته تظهر عادة في كل المواقف، ويتعامل بحرية ومن دون تكلف في حياته الشخصية، كما قدموا له التهنئة بحلول العيد.

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