الحشد ينعى مقاتلًا توفي بحادث سير في البصرة

2022/07/13 | 22:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / نعت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، أحد مقاتليها توفي إثر حادث سير في محافظة البصرة.وقال بيان للهيئة ورد لإيرث نيوز، إن “معاونية الاستخبارات في هيئة الحشد الشعبي زفت المقاتل (نجم هلال علي الميرطه) الذي توفى إثر حادث سير في ناحية الدير بالبصرة اثناء أداء الواجب”.وأضاف، أن “الميرطه كان أحد مقاتلي […]

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