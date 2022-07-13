اللجنة المكلفة من السيد الصدر تبحث مع مدير المرور تنظيم الصلاة الموحدة

2022/07/13 | 22:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحثت اللجنة المكلفة من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بشأن صلاة الجمعة، مع مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل الربيعي إقامة وتنظيم الصلاة الموحدة.وذكر بيان للجنة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "اللجنة المكلفة من قبل السيد الصدر بالإشراف على إقامة صلاة الجمعة الموحدة تلتقي بمدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل الربيعي، وبحضور الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية لمناقشة وتهيئة بعض الامور المتعلقة بإقامة وتنظيم الصلاة الموحدة".

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