2022/07/13 | 22:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، 07/13/2022، إنه لا يزال يعتقد أنه يجب على الولايات...

ظهرت المقالة بايدن بشأن الاتفاق النووي: الوضع بيد طهران أولاً على المسلة.

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