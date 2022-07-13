بورصات الخليج تهبط في أول جلساتها بعد عطلة العيد.. فهل تستمر؟

2022/07/13 | 22:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: تراجعت معظم بورصات الخليج في نهاية تعاملات يوم الأربعاء في ظل اهتمام المستثمرين بمتابعة بيانات التضخم بالولايات المتحدة والتي ستعزز رفع أسعار الفائدة لكبح جماح الأسعار.وفي أولى جلساتها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى فقد تراجع …

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