صحة الرصافة تستنفر تزامناً مع الصلاة الموحدة

2022/07/13 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت دائرة صحة الرصافة، اليوم الأربعاء، استنفار جميع كوادرها تزامناً مع الصلاة الموحدة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال إعلام صحة الرصافة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "تم عقد اجتماع موسع في دائرة صحة الرصافة برئاسة المدير العام علاء كاظم المحمداوي وحضور مدير قسم العمليات في وزارة الصحة ومدراء المستشفيات ومدراء الاقسام و المنسقين في سرايا السلام وتم وضع خطة عمل متكاملة من اجل انجاح التظاهرة العبادية الكبرى وتم الاتفاق على النقاط التالية :

اولا / تشكيل غرفة عمليات برئاسة السيد المدير العام وعضوية مدراء الاقسام ومدراء مستشفيات الامام علي والشهيد الصدر والكندي والشيخ زايد لمتابعة استعداد المؤسسات وتحضير كافة الامور اللازمة لتقديم الدعم الصحي

ثانيا / سيتم نشر 30 سيارة اسعاف داخل الطوق الامني مع مسعفيها ومستلزماتها من قبل وزارة الصحة / الاسعاف الفوري تكون بخدمة المصلين وستكون هناك 20 سيارة اسعاف اخرى حاضرة في المستشفيات القريبة على اهبة الاستعداد لأي طارئ لاسامح الله .

ثالثا / ستكون مستشفيات خط الصد الأول في حالة استنفار وتأهب لكل الكوادر بتواجد مدير المستشفى وفتح الاستشاريات جميعا والطوارئ دوام 100% .وكذلك تهيئة أسرة اضافية للطوارئ كأحتياط في حالة الاحتياج بواقع 50 سرير طوارئ اضافي في كل مستشفى .مستشفيات خط الصد الاول ستكون كالاتي :

م.



الامام علي (عليه السلام )م.



الشهيد الصدر قدس سره م.



الكندي التعليمي م.



الشيخ زايد

رابعا / فتح ستة مراكز صحية في قطاع الصدر /1 وقطاع الصدر /2 لتكون قريبة من المصلين في حالة احتياجهم للخدمة الطبية الاولية مع التأكيد على توفير الادوية والمستلزمات الطبية في هذه المراكز وهي كالاتي :

م.ص.



احمد المالكي شارع الجوادر قطاع 56 / قطاع الصدر 2

و البقية كلها تابعة الى قطاع الصدر /1

م.ص.



الشهيد علي الكعبي شارع الجوادر قطاع 9

م.ص.



الثاني شارع الفلاح قطاع 4

م.ص.



الاول شارع الفلاح قطاع 18

م.ص.



السابع مجاور بانزين خانه الداخل قطاع 55

م.ص جمال الموسوي شارع الفلاح قطاع 46

م.ص كاظم عبد النبي شارع الداخل قطاع 15 .

خامسا /الأيعاز الى قسم الصيدلة بان تكون جميع مخازن الدائرة مفتوحة يوم الجمعة وعلى اهبة الاستعداد في حال حدوث اي طارئ لاسامح الله يستوجب كميات كبيرة من المستلزمات .سادسا / الايعاز الى م.



ابن النفيس بتهيئة كوادر طبية تخصصية خافرة في م.



الامام علي وم.



الشهيد الصدر تحسباً لأي طارئ لاسامح الله

سابعا / تعويض الكوادر التي تقوم بالعمل خارج اوقات دوامها الرسمي يوم الجمعة ببدل خفارات واستراحات لتعويضهم عن الجهد المبذول في يوم العطلة

ثامنا / استمرار التنسيق بين اعضاء هذا الاجتماع لتذليل اي عقبة تعترض العمل قد تظهر في الايام القادمة .

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