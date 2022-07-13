لهذا السبب.. بايدن يلوح باستخدام القوة العسكرية ضد إيران

2022/07/13 | 23:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن أمريكا قد تلجأ إلى استخدام القوة، كملاذ أخير، في حال فشلت المفاوضات الرامية لاستعادة الإتفاق النووي مع إيران.وقال بايدن في مقابلة مع القناة الـ 12 الإسرائيلية: “مستعدون لاستخدام القوة كملاذ أخير في حال فشلت المفاوضات بشأن العودة للاتفاق النووي”.وأضاف “سنبقي الحرس الثوري […]

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بايدن يلوح باستخدام القوة العسكرية ضد إيران أولاً على ايرث نيوز.

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