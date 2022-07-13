2022/07/13 | 23:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية، أن للقرفة فوائد عديدة، فهي تقلل من شيخوخة الخلايا وتحمي الجسم من تكون الجلطات.

وتقول في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا”، “القرفة هي لحاء شجرة دائمة الخضرة تنتمي إلى الفصيلة الغارية.



وتستخدم القرفة منذ زمن بعيد في صناعة العطور والمعجنات.



وتكمن فائدة القرفة الرئيسية في احتوائها على مركبات الفلافونويد التي لها خصائص مضادة للالتهابات”.

ووفقا للخبيرة، تعزز القرفة تركيب أكسيد النتريك في الأنسجة، لذلك تحمي أنسجة الجسم من أكسدة الجذور الحرة.



وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر القرفة إيجابيا في الأوعية الدموية، وتحسن سيولة الدم، وتحمي من نشوء الجلطات، وتقلل من شيخوخة جميع الخلايا.

وتقول، “هذه الخصائص تعمل عندما تكون القرفة ضمن النظام الغذائي.



وعند استخدامها بصورة صحيحة نحصل منها على فوائد.



ولكن عند تناول فطائر بالقرفة بكميات كبيرة بغض النظر عن كمية القرفة فيها، فسوف نحصل على زيادة في الوزن”.

التالي

منذ 25 دقيقة

ترشيح أول موسيقي عربي لنيل جائزة إيمي

منذ ساعة واحدة

فيروس الإنفلونزا يمكن أن يؤثر على شدة SARS-CoV-2

منذ ساعتين

الكشف عن واحدة من أجمل السيارات الشبابية لهذا العام

منذ ساعتين

تحويل خلايا الدم البيضاء إلى روبوتات طبية صغيرة بالضوء

منذ 5 ساعات

“واتس آب” يصدر تحذيرا عاجلا بشأن تطبيق “أندرويد” خطير

منذ 12 ساعة

‏وفد أمني رفيع يصل أربيل

منذ 23 ساعة

أطعمة صيفية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع خطير في نسبة السكر في الدم

منذ 24 ساعة

شركة صينية تثير جدلا بإنتاجها آيس كريم باهظ الثمن لا يذوب

منذ يوم واحد

بقعة شمسية عملاقة تهدد الأرض بـ”صمت لاسلكي” إذا انفجرت

منذ يوم واحد

الكشف عن هاتف سامسونغ الجديد وكاميراته الممتازة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبيرة تغذية تكشف الخصائص المفيدة للقرفة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبيرة تغذية تكشف الخصائص المفيدة للقرفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).