بايدن يحذر من امتلاك ايران للسلاح النووي

2022/07/13 | 23:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، 07/13/2022، إنه لا يزال يعتقد أنه يجب على الولايات...

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