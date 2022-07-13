القبض على متهمتين بالسرقة وبالجرم المشهود داخل إحدى مدن الألعاب

2022/07/13 | 23:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على سارقتين في أحدى مدن الألعاب.

وقال بيان للوكالة ورد لخبر برس (واخ)، “بعد ورود بلاغ حول حدوث سرقة داخل احدى مدن الألعاب الواقعة ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ بغداد السادس التابع الى قيادة شرطة بغداد، وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة، بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة آمر الفوج المذكور” واضاف البيان أن “بعد التأكد من المعلومات وتدقيقها وبالفعل تم نصب كمين محكم والقاء القبض على متهمتين بالسرقة وبالجرم المشهود وبحوزتهن مبالغ مالية”.

وأشار إلى أن “التحفظ عليهما وعلى المبلغ واصطحابهما مع المشتكي الى مكتب مكافحة الاجرام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقيهما وفق القانون”.

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