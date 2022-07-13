2022/07/13 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي "العلم هو الطريق للرب" هكذا تكلم الفيلسوف القسيس واستاذ الفيزياء البلجيكي الراهب جورج لومتر الذي طرح فرضية أن الكون تمدد من النقطة الأولية، والتي أطلق عليها "الذرة البدائية" وتطورت نظريته على أنها "بيضة كونية انفجرت لحظة الخلق"، وأصبحت تعرف فيما بعد باسم "نظرية الانفجار العظيم"، مصطلح وصفي وضعه فرد هويل الذي كان مؤيداً لحالة استقرار الكون، العلم إذا هو دين الله الحقيقي لو أخذنا بمفهومنا البسيط وال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مذكرات ما قبل الرحيل ج9 - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مذكرات ما قبل الرحيل ج9 - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).