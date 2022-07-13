صيف ياباني-انتحار مزدوج 1967(ناغيسا أوشيما):قناع الموت - بلال سمير الصدّر

2022/07/13 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_سمير_الصدّر من ضمن مجموعة الستينيات الشهيرة –OutLow Collectionالتي حققها أوشيما كانجاز خاص خارج نطاق وأساليب الأستوديو المتبعة،يشكل صيف ياباني-انتحار مزدوج،قطعة فنية خاصة جدا،غاية في التجريد وغاية في الغموض والفنتازيا وحتى الخيال،وحتى حبكة الفيلم تبدو غير مترابطة على الاطلاق،تفتقر الى هدف واضح،أو مؤشر يمنطق مسارها،بحيث يبدو الفيلم ككل عبارة عن اكتشاف،ومن ضمن هذه الاكتشافات الطبيعة الانسانية المضطربة...

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