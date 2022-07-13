2022/07/13 | 23:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تمكنت دائرة التفتيش في شركة توزيع المنتجات النفطية، الاربعاء 07/13/2022 من ضبط 3 اوكار...

ظهرت المقالة ضبط 3 اوكار لتهريب المشتقات النفطية في بغداد أولاً على المسلة.

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