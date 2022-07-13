2022/07/13 | 23:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص أوضح السياسي ابراهيم الصميدعي، اليوم الاربعاء، حظوظ رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بولاية ثانية، مبيناً ان هناك عاملين يعول الكاظمي عليهم لكسب السباق.وقال الصميدعي في حديث لـ /المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصميدعي: الكاظمي يسعى لولاية ثانية بطرق “متنوعة” أبرزها فشل الاطار المركز الخبري الوطني.

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