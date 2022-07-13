2022/07/13 | 23:44 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة انتشال جثتين لطفلين قضيا غرقًا في في ناحية بني سعد بديالى أولاً على ايرث نيوز.

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