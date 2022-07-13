الاختناقات المرورية في بغداد.. الأسباب والحلول

2022/07/13 | 23:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاختناقات المرورية في بغداد..أسبابها وتداعياتها وآفاق حلها

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