تشيلسي على أعتاب ضم السنغالي كوليبالي.. ما تفاصيل الصفقة؟

2022/07/13 | 23:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات نادي تشيلسي الإنجليزي على أعتاب ضم المدافع السنغالي، كاليدو كوليبالي، قادما من نادي نابولي الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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