2022/07/13 | 23:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة ضابط خلال عملية اعتقال تاجر مخدرات في المثنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/13 | 23:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

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