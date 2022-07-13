رابطة شركات السفر: العراق فتح الفيزا لـ 37 دولة من بينها الخليج

2022/07/13 | 23:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعكشفت رابطة شركات السفر والسياحة في العراق، عن فتح الفيزا لـ 37 دولة من ضمنها الخليج والاتحاد الأوروبي، فيما أكدت أن هناك نحو ألف شركة سياحية مسجلة في العراق.وقال فراس الدليمي أمين سر رابطة شركات السفر والسياحة في العراق للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "السياحة الوافدة إلى العراق تتمثل بزيارة العتبات المقدسة"، لافتاً إلى أن "العراق فتح الفيزا لـ 37 دولة مؤخراً تشمل الاتحاد الأوروبي والخليج".وأضاف، أن "العراق رفع الفيزا عن دول الخليج بينما هم لا يعاملونه بالمثل"، مؤكداً أن "شركات السياحة لا تستفيد من الزيارات الدينية المليونية".وأشار إلى أن "أغلب السائحين العراقيين توجهوا إلى كردستان"، منوهاً بأن "هيئة السياحة تسعى لرفع مستوى السياحة في العراق".وبين أن "الشركات السياحة الوهمية تورطوا بقضايا التهريب بداعي الهجرة"، مؤكداً أن "عدد شركات السياحة الوهمية يقدر بالالاف".ولفت الدليمي إلى أن "هناك مكاتب وهمية تنتحل صفة شركات السياحة"، موضحاً أن "أكثر من ألف شركة سياحية مسجلة حالياً".وتابع: " أوقفنا التعامل مع الشركات المصرية بسبب الاحتكار"، لافتاً إلى أن "الشركات المصرية ضاعفت سعر الفيزا من 50 إلى 220 دولاراً".

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