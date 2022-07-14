’كتائب حزب الله’: الأمور قد تذهب إلى الأسوأ.. ستحرق من يشعلها

2022/07/14 | 00:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر المسؤول الأمني لكتائب “حزب الله” – أبو علي العسكري اليوم الأربعاء، من ذهاب الأمور في العراق إلى الأسوأ.وقال العسكري في تدوينة تابعتها ايرث نيوز، إن “لا أمان لأحد ونقولها بوضوح إن أي فتنة داخلية إن حدثت لا سمح الله سيحترق بنارها من عمل على إشعالها وعلى رأسهم آل سلول وعيال زايد […]

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