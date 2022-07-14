الصميدعي: عاملان يعول الكاظمي عليهم لكسب السباق

2022/07/14 | 00:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص… بين السياسي إبراهيم الصميدعي، اليوم الأربعاء، حظوظ رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بولاية ثانية، مبيناً ان هناك عاملين يعول الكاظمي عليهم لكسب السباق.وقال الصميدعي في حديث لـ /المركز الخبري […]

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