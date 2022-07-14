الاتحاد يحدد موعد مباراة نهائي كأس العراق: 16 من تموز الحالي

2022/07/14 | 00:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة:حددت لجنةُ المُسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، الأربعاء 07/13/2022، موعد مباراة نهائي كأس العراق....

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