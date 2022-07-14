التقرير اليومي لشهر تموز.. إصابة ضابط خلال عملية اعتقال تاجر مخدرات في المثنى

2022/07/14 | 00:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: الاربعاء 13 تموز 2022 إصابة ضابط خلال عملية اعتقال تاجر مخدرات في المثنى...

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إصابة ضابط خلال عملية اعتقال تاجر مخدرات في المثنى أولاً على المسلة.

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