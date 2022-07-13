محادثات تصدير حبوب أوكرانيا.. الأمم المتحدة تكشف عن

2022/07/14 | 00:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن الاجتماع الأول منذ أسابيع بين روسيا وأوكرانيا اتخذ "خطوة حاسمة إلى الأمام" لضمان تصدير الحبوب التي تشتد الحاجة إليها من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود للمساعدة في تخفيف أزمة الغذاء العالمية.

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