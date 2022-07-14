2022/07/14 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مفاوضات ماراثونية برشلونة وديمبلي يتفقان على التجديد مدريد- وكالات أنهى برشلونة اتفاقه مع نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي، على تجديد عقده مع الفريق الكتالوني، ليضمن بقاءه في كامب نو.وانتهى عقد ديمبلي مع برشلونة بالفعل، بنهاية الموسم المنقضي، لكنه لم يتعاقد مع أي ناد خلال هذه الفترة.وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، […]

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