عمليات بغداد تؤكد جاهزية قطعاتها لتأمين

2022/07/14 | 00:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكدت قيادة عمليات بغداد، جاهزية قطعاتها لتأمين "صلاة الجمعة الموحدة".وذكر اعلام القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "لتنسيق الجهود الأمنية والاستخبارية وتأمين أجواء آمنة مستقرة لصلاة الجمعة الموحدة المزمع إقامتها في مدينة الصدر يوم الجمعة الموافق ١٥ تموز ٢٠٢٢ التقى الفريق الركن قائد عمليات بغداد مع اللجنة المشرفة على تنظيم هذه الصلاة بحضور رئيسها حاكم الزاملي والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية و إبراهيم الجابري مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد وكافة أعضائها".واضاف، أن " قائد العمليات اكد على جاهزية القطعات الأمنية بكافة مفاصلها للتعاون مع اللجنة بهدف تأمين أجواء آمنة مستقرة للحشود الجماهيرية المتوجة صوب العاصمة بغداد لأداء صلاة الجمعة".

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