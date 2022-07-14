2022/07/14 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني : تخطينا ازمات عصيبة ونبذل جهوداً لحل المشاكل العالقة اربيل – فريد حسن اكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، استمرار الجهود في حل المشاكل العالقة مع بغداد.وقال خلال مناسبة مرور ثلاثة اعوام على تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة ان (الكابينة الوزارية التاسعة تخطّت أزمات عصيبة على مدى الاعوام الثلاث الماضية، في خضم تفشي فايروس […]

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