2022/07/14 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل صوتي مسرب يثير سجالاً في مواقع التواصل المالكي: متمسك بالعلاقة الطيبة مع الصدريين واحذر من التزييف بغداد – الزمان رأى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، التسجيل الصوتي المنسوب له الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ،بإن غايته اثارة الفتنة.وقال في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) (أنا أبلغ تحذيري لكل اخواني في العملية السياسية من […]

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