الرئيس الإماراتي يؤكد أنّ بلاده مزوّد موثوق للطاقة

2022/07/14 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) يلتقي رئيس الإمارات الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر المشرّف في أبوظبي في 15 أيار/مايو 2022 © تصوير مشترك/ا ف ب كريستيان هارتمان دبي (أ ف ب) – أكّد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء في أول خطاب متلفز منذ توليه منصبه في […]

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