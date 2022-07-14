2022/07/14 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تفاوض توتال على استثمار الف ميكا واط من الطاقة الشمسية بغداد – الزمان بحث وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل، مع الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي الفرنسية، باتريك بويانيه استثمار ألف ميكاواط من الطاقة الشمسية في العراق.وقالت بيان تلقته (الزمان) إن (الوزير اكد في مستهل لقائه بالرئيس التنفيذي للشركة في العاصمة باريس، المضى قدماً […]

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