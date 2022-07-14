2022/07/14 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغانمي يوجه القطعات الأمنية بردع مثيري النزاعات في البصرة المحافظات – مراسلو (الزمان) وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، القطعات الامنية بردع مثيري النزاعات العشائرية ،وترسيخ الاستقرار في محافظة البصرة.وقالت بيان تلقته (الزمان) ان (الغانمي يرافقه عدد من القادة والضباط، ،زار البصرة وكان في استقباله المحافظ اسعد العيداني،حيث عقد اجتماعاً يضم مديري الشرطة، واستمع الى إيجاز […]

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