2022/07/14 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يزور السعودية للمشاركة في قمة تبحث العلاقات الدبلوماسية بغداد – الزمان من المقرر،ان يزور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،السعودية مطلع الاسبوع المقبل للمشاركة في القمة التي تضيفها الرياض لبحث العلاقات الدبلوماسية بين دول المنطقة والعالم.وقال بيان تلقته (الزمان) ان (الكاظمي سيشارك مطلع الأسبوع المقبل، في القمّة التي تستضيفها السعودية، بمشاركة قادة دول مجلس […]

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