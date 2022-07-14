2022/07/14 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة تعتزم اطلاق دفعة جديدة من مستحقات مسوقي الحنطة بغداد – الزمان اكدت وزارة التجارة ، انها بصدد اطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين في محافظة صلاح الدين.وقال مدير فرع الحبوب بالمحافظة جاسم محمد الجميلي في تصريح إن (المديرية مستمرة بتسلم الحبوب في مواقع فرع محافظة صلاح الدين ومنها مجمع حبوب سامراء والدور والعلم […]

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