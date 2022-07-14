رويترز: أقارب بعض المعتقلين السعوديين ينتظرون زيارة بايدن بفارغ الصبر

2022/07/14 | 00:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الدويش في مقطع فيديو سجله قبل اعتقاله وشاهدته رويترز "حقيقة لا أعرف السر وراء القبض على والدي.لكن الغريب جدا أنه لم يحاكم حتى تتمكن المحكمة من نظر التهم الموجهة له".

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