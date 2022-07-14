أردوغان يتصل بالملك سلمان.. والرئاسة التركية توضح السبب

2022/07/14 | 00:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة التركية، يوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث، خلال اتصال هاتفي، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز "العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية".

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