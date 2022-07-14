ريشي سوناك يتصدر الجولة الاولى لاختيار زعيم لحزب المحافظين وبعده وزيرتا الدفاع والخارجية

2022/07/14 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرشحون الستة لرئاسة حزب المحافظين (من اليسار الى اليمين ومن الأعلى للأسفل) تراس وسوناك وموردنت وبادنوك وبرافرمان وتاغندات © اف ب/ارشيف لندن (أ ف ب) – تصدّر وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك قائمة النواب الساعين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون على رأس حزب المحافظين عقب جولة اقتراع أولى الأربعاء شارك فيها نواب الحزب، حيث […]

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