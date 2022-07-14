العنبر مخاطبا قوى الإطار: تسريب اجتماعاتكم يؤكد اختراقكم من الداخل

2022/07/14 | 01:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / بغداد..خاطب الباحث السياسي إياد العنبر، اليوم الخميس، قوى الإطار التنسيقي بعد ضحة التسريب الصوتي لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.‏وقال العنبر في تغريدة له على “تويتر”، تابعها /المركز الخبري […]

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