تفاعلات الساعة.. الديمقراطي لمنصب الرئيس وثلاث وزارات والسيادة ستة

2022/07/14 | 01:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات التلفزيونية، 07/13/2022.عضو الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد...

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الديمقراطي لمنصب الرئيس وثلاث وزارات والسيادة ستة أولاً على المسلة.

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