2022/07/14 | 01:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب وعد العزاوي..المسلة – متابعة – وكالات النص...

ظهرت المقالة جرحى تشرين بلا علاج..



يتهمون علاء الركابي بالكذب أولاً على المسلة.

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