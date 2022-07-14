الجيش الأمريكي يعلن مقتل القائد الثاني لداعش في سوريا

2022/07/14 | 01:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الأربعاء، أن القائد الثاني لتنظيم داعش في سوريا توفي متأثرا بجراحه جراء الغارة التي شنتها القيادة المركزية بطائرة مسيرة في شمال غرب سوريا، يوم الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل زعيم التنظيم في سوريا.

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