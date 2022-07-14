بايدن يتحدث عن إمكانية استخدام القوة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

2022/07/14 | 02:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن الذي بدأ الأربعاء زيارة إلى الشرق الأوسط إنه سيستخدم القوة كملاذ أخير لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

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