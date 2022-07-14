المقاومة وعيد الغدير

2022/07/14 | 02:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وليد الطائي قبل انهيار النظام البعثي في العراق، كان عيد الغدير يُحتفل به في...

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